Дело о серийном убийце по кличке Мосгаз

За несколько дней до наступления нового, 1964 года в Москве объявляется серийный убийца. В милицию поступает очередной звонок: женщина убита в собственной квартире. Следователи выезжают на место преступления. Эпизод подготовлен в партнерстве с музеем Московского уголовного розыска.

Три мальчика в возрасте 11-12 лет, пенсионерка и женщина 46 лет убиты в своих квартирах. Пятнадцатилетняя девочка изнасилована и ранена — также в собственной квартире. Все жертвы имели неосторожность открыть дверь человеку, представившемуся работником Мосгаза. В городе начинается паника, граждане хранят в прихожих топоры и не открывают двери незнакомцам. Никита Хрущев дает муровцам две недели на поимку убийцы. Вам предстоит вжиться в роль сыщиков МУРа и раскрыть это преступление.

Расследовать сложное и запутанное дело вам помогут трое помощников: частный следователь Михаил, любительница детективов Лина и сценарист детективов Никита.

Эпизод подготовлен в партнерстве с музеем Московского уголовного розыска, где в экспозиции вы сможете увидеть топор, которым маньяк по кличке Мосгаз убивал жертв.

В следующем эпизоде подкаста "Детектив.doc" вы узнаете о деле мариенбургских поджигателей, которое расследовал начальник Рижской сыскной полиции Кошко в дореволюционные годы.

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