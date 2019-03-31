"Да мне просто повезло". Как жить с синдромом самозванца?

Иногда люди категорически отказываются признавать свои достижения, сомневаются в своей компетентности и соответствии месту. Это случается и с оскароносными актёрами, и со знаменитыми учёными, и писателями мирового уровня. Что это – ложная скромность, низкая самооценка или неправильные приоритеты? Разбирались Игорь, Лина и Маша.

Синдром самозванца – психологическое явление, при котором мы не считаем свои достижения значимыми, а похвалу – заслуженной. Мы приписываем свои успехи усердным коллегам, хорошему настроению жюри, отзывчивым друзьям, удачному стечению обстоятельств – кому и чему угодно, только не себе. Причём именно в тех случаях, когда мы на самом деле молодцы и добились всего своим трудом.

Откуда берутся такие мысли? Как не скатиться от них в уныние? Как побороть в себе этот синдром? А стоит ли вообще ему сопротивляться – может, от него и польза есть?

Кто и почему испытывает синдром самозванца и как его побороть, рассказала медиаменеджер и автор книги "Дзен в большом городе" Лена Володина. А как обернуть этот синдром себе на пользу, объяснила карьерный консультант Вера Романова.

Слушайте подкасты РИА Новости.