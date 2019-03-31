Страх толпы

Демофобия. Страх многих жителей мегаполиса. Им в той или иной степени страдают все люди, которые пользуются метро, ходят на массовые мероприятия, концерты, матчи, в магазины. Чем больше толпа, тем выше тревога за себя и близких – вдруг что-то произойдет. Из толпы сложно выбраться, но еще сложнее ей управлять. Как быть?

В метро в час пик вам тесно и нечем дышать. Вы боитесь толкучки в переходе на кольцевую линию. Вы не ходите концерты любимой группы и в торговые центры на выходных – там слишком много людей. Не доверяете организаторам, которые обеспечивают безопасность посетителей на матчах и концертах… Это все проявления страха большого скопления людей.

© Ruptly Толпы людей праздновали на улицах Хараре отставку президента Зимбабве

Что за ним стоит? Как себе помочь? Как правильно вести себя в толпе? Почему считается, что она неуправляема?

Вместе с куратором городских событий, создателем экстремального шоу Freestyle bike show Марией Хромцовой, психотерапевтом Международного института психосоматического здоровья Дарьей Бондаренко и носителем страха – аналитиком Георгием Сладковым ищем корни демофобии и разбираемся, как справиться с этим страхом.

03:40 – о страхе толпы

07:04 – о механике толпы и формировании коллективной эмоции

© Sputnik / Nicolai Kibich "Полный финиш": елка на площади Кишинева может упасть на толпу

09:24 – как организаторы готовят мероприятия

18:10 – о безопасности в закрытых помещениях

21:30 – рекомендации: безопасное поведение на мероприятиях

24:56 – это нормально бояться большого скопления людей?

28:15 – о корнях демофобии

32:40 – как вести себя в толпе: в метро, на концерте

39:00 – что делать, если неприятны люди, которые едут рядом в метро

42:00 – о положительной стороне эффекта толпы

52:50 – как настроить себя на массовое мероприятие.

Слушайте и бойтесь правильно!

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