Страх толпы

В метро в час пик вам тесно и нечем дышать. Вы боитесь толкучки в переходе на кольцевую линию. Вы не ходите концерты любимой группы и в торговые центры на выходных – там слишком много людей. Не доверяете организаторам, которые обеспечивают безопасность посетителей на матчах и концертах… Это все проявления страха большого скопления людей.
Что за ним стоит? Как себе помочь? Как правильно вести себя в толпе? Почему считается, что она неуправляема?
Вместе с куратором городских событий, создателем экстремального шоу Freestyle bike show Марией Хромцовой, психотерапевтом Международного института психосоматического здоровья Дарьей Бондаренко и носителем страха – аналитиком Георгием Сладковым ищем корни демофобии и разбираемся, как справиться с этим страхом.
03:40 – о страхе толпы
07:04 – о механике толпы и формировании коллективной эмоции
09:24 – как организаторы готовят мероприятия
18:10 – о безопасности в закрытых помещениях
21:30 – рекомендации: безопасное поведение на мероприятиях
24:56 – это нормально бояться большого скопления людей?
28:15 – о корнях демофобии
32:40 – как вести себя в толпе: в метро, на концерте
39:00 – что делать, если неприятны люди, которые едут рядом в метро
42:00 – о положительной стороне эффекта толпы
52:50 – как настроить себя на массовое мероприятие.
Слушайте и бойтесь правильно!
Слушайте подкасты РИА Новости.