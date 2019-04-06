Страх поражений

Атихифобия. Страх, который идет из детства. Расстроить родителей, получить "двойку", разочаровать близких или не оправдать ожидания начальника. "Может вообще не начинать, тогда и не провалюсь", – думаете вы. Но это не выход. На конкретных примерах объясняем, как начать борьбу со страхом неудач. И побороть его.

Чего мы боимся на самом деле, испытывая страх поражений? Как справиться с неконструктивными эмоциями, которые сопровождают атихифобию? И как это все связно со страхом смерти?

Как бороться со страхом смерти>>>

Вместе с коучем и экспертом по осознанному развитию Ильей Богиным, психотерапевтом Дарьей Бондаренко и носителем страха – автором книг и журналистом Анной Титовой – разбираемся, почему бояться неудач – нормально и как начать видеть в поражении реальную возможность.

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