13:00 06 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.57
  • USD17.42
  • RUB0.27
  • RON4.12
  • UAH0.65
Поиск
Страхи
© Sputnik /

Страх поражений

Подкасты
Получить короткую ссылку
Тема:
Подкасты РИА Новости (75)
34 0 0

Атихифобия. Страх, который идет из детства. Расстроить родителей, получить "двойку", разочаровать близких или не оправдать ожидания начальника. "Может вообще не начинать, тогда и не провалюсь", – думаете вы. Но это не выход. На конкретных примерах объясняем, как начать борьбу со страхом неудач. И побороть его.

Чего мы боимся на самом деле, испытывая страх поражений? Как справиться с неконструктивными эмоциями, которые сопровождают атихифобию? И как это все связно со страхом смерти?

Как бороться со страхом смерти>>>

Вместе с коучем и экспертом по осознанному развитию Ильей Богиным, психотерапевтом Дарьей Бондаренко и носителем страха – автором книг и журналистом Анной Титовой – разбираемся, почему бояться неудач – нормально и как начать видеть в поражении реальную возможность.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Смотреть видео   слушать радио  перейти к другим новостям

Тема:
Подкасты РИА Новости (75)

По теме

"Говорят, ее выгнали с прошлой работы". Почему мы сплетничаем?
Когда некуда идти: что делать женщине с ребенком, если она осталась на улице
Подростки в Молдове бьют друг друга и снимают это на видео - в чем причина


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Бэби-бум в зоопарке Кишинева
Малыши в зоопарке Кишинева: верблюжонок, сурикаты, ослики - фото
Интервью с членом жюри международного конкурса Ты супер! Алексеем Воробьевым
Алексей Воробьев: поражение заставляет вырасти профессионально - видео
Кола и организм
Как кола влияет на организм

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться