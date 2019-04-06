Ты кого тунеядцем назвал?!

Если значение второго слова никому объяснять не нужно, то насчет первого решили разобраться. Кто же такой тунеядец на самом деле и связан ли он с тунцом?
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Недавно депутат Набиев одной своей фразой вызвал скандал. Заявил, что минимальную пенсию получают лишь "тунеядцы и алкаши".
Если значение второго слова никому объяснять не нужно, то насчет первого решили разобраться. Кто же такой тунеядец на самом деле и связан ли он с тунцом?
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Глава республики убежден, что двусторонние отношения между Молдовой и Россией имеют хорошие перспективы для расширения и углубления.
Раду Албот - первый молдавский спортсмен, выигравший турнир АТР, первый теннисист, вошедший в топ-50 представителей этого вида спорта на планете, первый во многом и тот, кто не собирается останавливаться на достигнутом. Албот, пожалуй, - одна из главных фигур отечественного спорта последних лет. Корреспондент Sputnik узнал, как подняться на вершину, и что делать, чтобы там удержаться.
Сразу 19 дорогих мобильных телефонов, среди которых самые последние модели, пытался провезти гражданин Молдовы, но его планам так и не удалось сбыться.
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