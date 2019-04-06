Ты кого тунеядцем назвал?!

Раду Албот - первый молдавский спортсмен, выигравший турнир АТР, первый теннисист, вошедший в топ-50 представителей этого вида спорта на планете, первый во многом и тот, кто не собирается останавливаться на достигнутом. Албот, пожалуй, - одна из главных фигур отечественного спорта последних лет. Корреспондент Sputnik узнал, как подняться на вершину, и что делать, чтобы там удержаться.

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