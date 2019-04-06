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Ты кого тунеядцем назвал?!

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Тема:
Подкасты РИА Новости (76)
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Недавно депутат Набиев одной своей фразой вызвал скандал. Заявил, что минимальную пенсию получают лишь "тунеядцы и алкаши".

 

Если значение второго слова никому объяснять не нужно, то насчет первого решили разобраться. Кто же такой тунеядец на самом деле и связан ли он с тунцом?

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Тема:
Подкасты РИА Новости (76)


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