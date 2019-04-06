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Детектив.doc
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Пылающий протест. Запутанное дело о мариенбургских поджигателях

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Тема:
Подкасты РИА Новости (76)
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Сыщика, приехавшего в маленький город расследовать дело о поджогах, с издевкой встречают поджогами у вокзала. С чего же ему начать расследование? Следователь делает свой первый шаг. Эпизод подготовлен в партнерстве с Центральным музеем МВД.

Конец XIX века. Российская империя. В небольшом местечке Мариенбург неизвестные поджигают один дом за другим. Поджоги начинались как протесты населения против нового пастора. Однако скоро они приняли характер разбойнических. Теперь каждый поджог сопровождается кражами, а при последнем погибли бабушка с внуком. В город приезжает начальник Рижской сыскной службы Кошко. Как же остановить поджоги в маленьком городке с неприветливыми к чужакам жителями?

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Эпизод подготовлен в партнерстве с Центральным музеем МВД, где хранится книга "Очерки уголовного мира царской России" Аркадия Кошко.
В следующем эпизоде подкаста "Детектив.doc" слушайте о расследовании таинственного исчезновения женщины.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (76)

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