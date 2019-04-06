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Мы все умрем. Но это не точно
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Мы все умрем. Отравление микропластиком

Подкасты
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Тема:
Подкасты РИА Новости (78)
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Европарламент запретил с 2021 года производить одноразовую посуду – основной источник микропластика. Очень своевременно: на днях ученые из Австрии впервые в истории обнаружили микропластик в стуле человека. По их расчетам, он есть внутри каждого второго жителя Земли. Как микропластик попадает в наши тела? Чем он опасен? Есть ли повод для паники?

В среднем в теле человека может накопиться около четырех граммов микропластика – примерно с половину спичечного коробка. Разлагаясь внутри организма, пластмасса выделяет целый спектр токсичных веществ, которые могут вызвать различные заболевания – от бессонницы и астмы до бесплодия и онкологии. 

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Откуда и какими путями пластмасса оказывается внутри наших тел? Сколько времени нужно, чтобы накопилась масса, критически опасная для здоровья? Можно ли остановить распространение микропластика? На эти и другие вопросы ведущие климатологи России ответят в очередном эпизоде подкаста "Мы все умрем. Но это не точно".

Хотим поблагодарить за поддержку подкаста журнал "Наука и Жизнь" - старейший и самый известный научно-популярный журнал России, а также паблик "Биология" — крупнейшее сообщество Вконтакте про науки о живом.

Слушайте подкасты РИА Новости.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (78)

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