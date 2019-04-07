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"Все тлен и безысходность". Почему люди в соцсетях постоянно ноют?

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Тема:
Подкасты РИА Новости (80)
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Перефразируя доктора Хауса: "Все люди ноют". Если от нытиков в реальности можно уйти (иногда убежать), то в соцсетях и чатах скрыться от них невозможно. А вы ноете? Мы - да.

Знакомая постит "душераздирающие" стихи и загадочные послания безымянному воздыхателю. Старшая коллега публикует жалобы на магазины, банки, кафе, сервисы и все остальные места, где ее якобы оскорбили или обманули. У друга полная лента душеизлияний, размышлений и переживаний. 

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Абсолютно не понятно, зачем выставлять свой внутренний мир на всеобщее обозрение и как к таким постам относиться. Зачем они это делают? Просто выплескивают свои эмоции? Хотят быть в центре внимания? Или втайне кричат о помощи? Разбирались Игорь, Лина и Маша.

Чем обусловлено стремление людей постоянно изливать душу в соцсетях, объяснила Полина Колозариди, кандидат социологических наук, исследователь НИУ ВШЭ, координатор Клуба любителей интернета и общества. А психотерапевт и клинический психолог Дарья Бондаренко рассказала, как понять, что френд не просто рисуется, а на самом деле нуждается в заботе и поддержке.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (80)

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