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Страхи
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Страх врачей

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Тема:
Подкасты РИА Новости (80)
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Ятрофобия. В России каждый второй боится врачей и отказывается идти в больницу даже тогда, когда "прижало". А зря… Чего вы добиваетесь и чего вы боитесь на самом деле? Страшного диагноза? Боли? Непрофессионалов? За ятрофобию можно поплатиться здоровьем… и жизнью.

Как уговорить себя пойти к врачу, как правильно выбрать доктора, всегда ли нужно соглашаться на госпитализацию и о том, какую роль (спойлер – так себе роль) сыграл первый в вашей жизни зубной врач? 

Российско-японский медицинский центр Саико в Хабаровске
© Sputnik / Игорь Онучин
Врачи выяснили, что убережет сосудистую систему от проблем

Вместе с врачом-реаниматологом Московской станции скорой и неотложной медицинской помощи иеромонахом Феодоритом (Сеньчуковым), психологом и гипнотерапевтом Вячеславом Смирновым и носителем страха – начинающим писателем Анной Ушмаевой, которая старается избегать врачей – разбираемся, почему мы на самом деле боимся белых халатов, можно ли полюбить стоматологов и как заставить себя пойти к врачу, даже если очень страшно?

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Тема:
Подкасты РИА Новости (80)

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