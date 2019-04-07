Страх врачей

Как уговорить себя пойти к врачу, как правильно выбрать доктора, всегда ли нужно соглашаться на госпитализацию и о том, какую роль (спойлер – так себе роль) сыграл первый в вашей жизни зубной врач?
Вместе с врачом-реаниматологом Московской станции скорой и неотложной медицинской помощи иеромонахом Феодоритом (Сеньчуковым), психологом и гипнотерапевтом Вячеславом Смирновым и носителем страха – начинающим писателем Анной Ушмаевой, которая старается избегать врачей – разбираемся, почему мы на самом деле боимся белых халатов, можно ли полюбить стоматологов и как заставить себя пойти к врачу, даже если очень страшно?
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