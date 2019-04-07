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Двойное дно. Как туристов вербуют в наркокурьеры

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Тема:
Подкасты РИА Новости (82)
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Россиянка Мария Дапирка отбывает пожизненный срок во Вьетнаме за контрабанду крупной партии кокаина. В 2014 году в аэропорту Хошимина в чемодане с двойным дном у нее нашли почти три килограмма наркотиков. Во всем она винит жениха, который за несколько дней до этого сделал ей предложение.

Эта история началась пять лет назад, когда ростовчанка переехала в Таиланд. Мария подрабатывала гидом и фитнес-тренером на Пхукете, путешествовала, изучала иностранные языки. Девушка познакомилась с Ником, молодым человеком из Нигерии. Бурный роман перерос в серьезные отношения: речь зашла о свадьбе. О такой сказочной жизни мечтают многие, но, видимо, за все приходится платить. 

Задержанный
© Sputnik / Вадим Жернов
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В сумочке и чемодане, которые Марии подарил возлюбленный, нашли почти три килограмма кокаина. Девушку задержали в аэропорту Вьетнама. А за подобные преступления в стране наказывают смертью.

В первом эпизоде сериала "Двойное дно" слушайте историю Марии Дапирки. Как ей удалось избежать смертной казни, как наивных туристов вербуют в наркокурьеры и почему так легко стать героем подобной ситуации.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (82)

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