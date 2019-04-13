Мы все умрём. Дефицит нефти

Россия – мировой лидер по добыче нефти и одна из топ-10 стран по разведанным нефтяным запасам. Но, несмотря на это, наша страна беспокойно ищет всё новые и новые залежи – даже если они расположены очень невыгодно и добыча из них будет малорентабельной.
Так, например, в начале апреля один из крупнейших нефтегазовых гигантов России объявил о том, что собирается начать добычу нефти из подводного месторождения в Баренцевом море. По оценке компании, из этой скважины можно будет извлечь 2 миллиона тонн. Это немного, но позволит ещё на какое-то время оттянуть момент, когда запасы нефти в стране подойдут к концу.
По такой же схеме действуют все страны, у которых есть возможность добывать нефть. Потому что сегодня почти весь мир очень зависит от поставок нефти. А от нефти зависит выживание человечества.
Почему "чёрное золото" - жизненно важный элемент для нашей цивилизации? Можно ли полностью отказаться от нефти и заменить её чем-нибудь? Хватит ли у нас времени найти альтернативы до того, как запасы нефти истощатся и грянет катастрофа? На эти и другие вопросы эксперты ответили в очередном эпизоде подкаста "Мы все умрём. Но это не точно".
Эпизод сделан в коллаборации с пабликом Биология — крупнейшим сообществом Вконтакте про науки о живом.
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