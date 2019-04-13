Глава РАЭК Сергей Плуготаренко о Рунете, его регуляции

Сергей Плуготаренко один из фронтмэнов Рунета. И почти 20 лет – последовательный и влиятельный лоббист интересов отрасли. Это его команда делает самые значимые мероприятия и раздает самые престижные в рунете премии. И это не всё: команда Плуготаренко занимается исследованием будущего российского интернета.

В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко о том, кто и зачем придумал премии, что такое экономика Рунета и кто на нее влияет на самом деле, почему он не хочет быть чиновником, с чем ему звонят раздраженные "серьезные люди" и какими методами РАЭК добивается внимания государства.

Спрашиваем Сергея Плуготаренко "Как вы это делаете?!"

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