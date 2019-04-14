"Я чувствую, что ничего не чувствую". Почему мы выгораем на работе?

"Да, раньше работа мне нравилась, но сейчас я её ненавижу", "Не получится, не успею – знаешь, мне уже как-то всё равно". Если вы слышали что-то подобное от своих друзей или такие мысли проскакивали у вас самих, призадумайтесь: налицо эмоциональное выгорание от работы.
Специалисты называют это состояние бичом современного поколения. Насколько серьёзно выгорание и к чему оно может привести? Как его вовремя заметить и нейтрализовать? А было ли эмоциональное выгорание у людей прошлого – ведь им на работе приходилось в разы сложнее, чем нам? Разбирались Маша, Игорь и Ваня.
Антрополог и старший научный сотрудник РАНХиГС Александра Архипова объяснила, почему фразы "эмоциональное выгорание" не было в СССР, но есть в современной России. А психолог Мария Разлогова рассказала о воздействии длительного выгорания на организм человека.
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