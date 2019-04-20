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Страхи
© Sputnik /

Страх расплаты за хорошее

Подкасты
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Тема:
Подкасты РИА Новости (91)
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Всё слишком хорошо. Получили повышение на работе, в личных отношениях всё прекрасно, у детей в школе успехи. Появляется навязчивая мысль: что-то тут не так. Слишком долго "белая полоса" – жди беды. Что это? Теория вероятности, проявление глубинных страхов или нездоровое программирование? Как перестать бояться расплаты за хорошее?

Как вообще понять, что страх расплаты за счастье начинает портить жизнь и влиять на твою успешность? Или, может, нужно быть этому страху благодарным за постоянную мобилизацию защитных механизмов?

Страхи
© Sputnik /
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Вместе с психологом и гипнотерапевтом Вячеславом Смирновым, врачом-психиатром и заместителем руководителя учебного центра Психиатрической клинической больницы № 1 им. Алексеева Ольгой Карпенко и носителем страха – студенткой Светланой Шнякиной, которая ищет подвох в собственном благополучии, разбираемся, кроется ли за страхом расплаты синдром отличника, поможет ли визуализации худшего возможного сценария и как не воспитать в своих детях тревожность по умолчанию.

02:15 – откуда берется страх расплаты и как он связан с раскулачиванием

06:15 – об эволюционном механизме "выживают тревожные"

08:35 – полезен ли этот страх, он мобилизует или наоборот парализует

15:20 – как родители программируют детей на возникновение страха расплаты

19:30 – что сделать, чтобы во время затянувшегося периода счастья не дать страху расплаты испортить себе жизнь

26:45 – если сесть и прописать самые плохие сценарии, это поможет?

33:00 – может ли страх расплаты реально влиять на успешность человека.

Слушайте и бойтесь правильно!

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Тема:
Подкасты РИА Новости (91)

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