Страх расплаты за хорошее

Как вообще понять, что страх расплаты за счастье начинает портить жизнь и влиять на твою успешность? Или, может, нужно быть этому страху благодарным за постоянную мобилизацию защитных механизмов?
Вместе с психологом и гипнотерапевтом Вячеславом Смирновым, врачом-психиатром и заместителем руководителя учебного центра Психиатрической клинической больницы № 1 им. Алексеева Ольгой Карпенко и носителем страха – студенткой Светланой Шнякиной, которая ищет подвох в собственном благополучии, разбираемся, кроется ли за страхом расплаты синдром отличника, поможет ли визуализации худшего возможного сценария и как не воспитать в своих детях тревожность по умолчанию.
02:15 – откуда берется страх расплаты и как он связан с раскулачиванием
06:15 – об эволюционном механизме "выживают тревожные"
08:35 – полезен ли этот страх, он мобилизует или наоборот парализует
15:20 – как родители программируют детей на возникновение страха расплаты
19:30 – что сделать, чтобы во время затянувшегося периода счастья не дать страху расплаты испортить себе жизнь
26:45 – если сесть и прописать самые плохие сценарии, это поможет?
33:00 – может ли страх расплаты реально влиять на успешность человека.
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