14:34 20 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.15
  • USD17.91
  • RUB0.28
  • RON4.23
  • UAH0.67
Поиск
Мы все умрем. Но это не точно
© Sputnik /

Мы все умрём. Глобальное отключение связи

Подкасты
Получить короткую ссылку
Тема:
Подкасты РИА Новости (92)
53 0 0

В США и Южной Корее запустили первые коммерческие мобильные сети 5G. Их скорость и стабильность позволят создать настоящий и полноценный интернет вещей. Но в этом случае мы переложим на технику ещё больше забот и задач, станем окончательно зависимы от устройств. И что тогда будет, если мобильные сети внезапно отключатся? А ведь они могут.

По статистике, подавляющее большинство устройств, подключённых к мобильной связи и интернету, - это смартфоны. Но уже сегодня сим-карты и модемы встроены также и в бытовую технику, автомобили, протезы… Согласно экспертным прогнозам, уже в 2020 году "умные устройства" превзойдут числом телефоны и ПК на несколько миллиардов.

Мы все умрем. Но это не точно
© Sputnik /
Мы все умрём. Дефицит нефти

Это позволит повсеместно создавать полноценную инфраструктуру из смарт-девайсов: умный дом, подконтрольную городскую среду. Но все они рухнут в случае отключения мобильной связи и интернета. И чем большую территорию накроет подобный блэкаут, тем больше будет масштаб катастрофы.

Насколько вероятно внезапное всемирное отключение мобильных сетей? Что может его спровоцировать? Чем оно грозит и как от него защититься? На эти и другие вопросы эксперты ответили в очередном эпизоде подкаста "Мы все умрём. Но это не точно".

Слушайте подкасты РИА Новости.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

Тема:
Подкасты РИА Новости (92)

По теме

Мы все умрём. Всемирный голод
Мы все умрём. Устойчивость к антибиотикам
Мы все умрем. Отравление микропластиком
Теги:
мобильный


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Самые прекрасные места на Земле, где снимали "Игру престолов" - фото
“Мы все смотрели на это со слезами на глазах” - Путин о пожаре в соборе Парижской Богоматери
Путин о пожаре в Нотр-Дам: “Мы все смотрели на это со слезами на глазах”
Самые безопасные страны ЕС
Рейтинг самых безопасных стран ЕС

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться