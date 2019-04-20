До конца своих дней: как живут осужденные террористы

Биографии преступников в исправительной колонии № 6 можно изучать, гуляя по коридору жилого корпуса. На каждой двери — справки с фотографиями, именами, кратким описанием преступлений и характеристиками осужденных:
"… исповедует и пропагандирует экстремистскую идеологию. Склонен к побегу, суициду, членовредительству и нападению на сотрудников. Действуя группой лиц по предварительному сговору, изготовили взрывное устройство, снарядили автомобиль и взорвали его у здания ОГИБДД".
Кто-то из осужденных за терроризм признает свою вину и готов искупить ее, кто-то нашел успокоение в вере. Но есть и те, кто считает, что в тюрьме они оказались случайно — и их подставили.
Журналист "МИА Россия сегодня" Александр Шохинов в январе 2019 года побывал в исправительной колонии особого режима для пожизненников №6 в Мордовии, чтобы узнать, как живут и о чем думают преступники, осужденные за терроризм.
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