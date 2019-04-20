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До конца своих дней: как живут осужденные террористы

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Тема:
Подкасты РИА Новости (93)
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В Мордовской колонии села Сосновка отбывают срок осуждённые за особо тяжкие преступления. Это серийные убийцы, главари банд, педофилы и… террористы. Всего их 28. Кому-то осталось просидеть оставшуюся жизнь, кто-то вот-вот освободится...

Биографии преступников в исправительной колонии № 6 можно изучать, гуляя по коридору жилого корпуса. На каждой двери — справки с фотографиями, именами, кратким описанием преступлений и характеристиками осужденных:

"… исповедует и пропагандирует экстремистскую идеологию. Склонен к побегу, суициду, членовредительству и нападению на сотрудников. Действуя группой лиц по предварительному сговору, изготовили взрывное устройство, снарядили автомобиль и взорвали его у здания ОГИБДД".

Кто-то из осужденных за терроризм признает свою вину и готов искупить ее, кто-то нашел успокоение в вере. Но есть и те, кто считает, что в тюрьме они оказались случайно — и их подставили.

Журналист "МИА Россия сегодня" Александр Шохинов в январе 2019 года побывал в исправительной колонии особого режима для пожизненников №6 в Мордовии, чтобы узнать, как живут и о чем думают преступники, осужденные за терроризм.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (93)

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