Хватит ее лайкать: как понять, где паранойя, а где – измена

Что такое измена – понятно. Но что такое микроизмена? Лайк или комментарий под фотографией бывшей – это считается? А переписка с другом? А "Тиндер" в списке приложений? Как понять, где находится грань между общением в сети и флиртом, между изменами и микроизменами?

"Она с тем парнем появляется онлайн ВКонтакте в одно и то же время!", "Почему он лайкает всех, кроме меня?", "Он не отвечает мне уже час. Наверно, с бывшей общается". Для одних все это – пустяки, на которые глупо обращать внимание. Для других же – серьезная проблема, которая может привести к расставанию.

И все же, справедливо ли обвинять партнера в измене, если он прокомментировал фото знакомой в Инстаграме? Или, прежде чем выяснять отношения, стоит задуматься над собственной самооценкой?

Маша, Ваня и Асмик разбирались, что делать, если тебе микроизменяют, и что делать, чтобы не микроизменить самому.

О том, являются ли микроизмены "звоночками" в отношениях и нужно ли их вообще отслеживать, рассказала семейный психолог Екатерина Сиванова.

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