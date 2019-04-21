Хватит ее лайкать: как понять, где паранойя, а где – измена

"Она с тем парнем появляется онлайн ВКонтакте в одно и то же время!", "Почему он лайкает всех, кроме меня?", "Он не отвечает мне уже час. Наверно, с бывшей общается". Для одних все это – пустяки, на которые глупо обращать внимание. Для других же – серьезная проблема, которая может привести к расставанию.
И все же, справедливо ли обвинять партнера в измене, если он прокомментировал фото знакомой в Инстаграме? Или, прежде чем выяснять отношения, стоит задуматься над собственной самооценкой?
Маша, Ваня и Асмик разбирались, что делать, если тебе микроизменяют, и что делать, чтобы не микроизменить самому.
О том, являются ли микроизмены "звоночками" в отношениях и нужно ли их вообще отслеживать, рассказала семейный психолог Екатерина Сиванова.
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