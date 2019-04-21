100 дней во власти безумия: почему важно помнить о геноциде в Руанде?

800 тысяч смертей за три месяца – со времен геноцида в Руанде прошло уже 25 лет. С профессором Иваном Владимировичем Кривушиным выясняем, как в одночасье люди превращались в палачей с мачете и почему мировое сообщество отвернулось от Руанды, как от чумного больного.

800 тысяч смертей за три месяца – скорость уничтожения тутси в 1994 году в пять раз превышала скорость убийств во время Холокоста. Со времен геноцида в Руанде прошло уже 25 лет, и сегодня весь мир с содроганием вновь перелистывает страницы той чудовищной истории. Африка для многих по-прежнему остается белым пятном и на карте мира, и в картине мира среднестатистического гражданина. И такие годовщины – это, конечно, повод напомнить и переосмыслить события тех лет.

Это эксклюзивный эпизод подкаста: шеф-редактор ИноСМИ Софья Рагозина побеседовала с профессором Высшей школы экономики, ведущим научным сотрудником Центра африканских исследований Института всеобщей истории РАН, а также автором научного бестселлера "Сто дней во власти безумия: руандийский геноцид 1994 г." Иваном Владимировичем Кривушиным о том, как в одночасье люди превращались в палачей с мачете и почему мировое сообщество отвернулось от Руанды, как от чумного больного.

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