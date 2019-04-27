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Мы все умрем. Но это не точно
© Sputnik /

Мы все умрём. Чёрные дыры

Подкасты
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Тема:
Подкасты РИА Новости (101)
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Астрофизик Стивен Хокинг посвятил свою жизнь изучению чёрных дыр. К сожалению, он всего год не дожил до появления первой фотографии одной из них. Хокинг верил, что сквозь чёрные дыры можно путешествовать в пространстве и времени. А что учёные знают про них наверняка? Чёрные дыры – "космический шредер" или возможный источник спасения человечества?

Чёрные дыры – самые разрушительные известные объекты во Вселенной. При относительно крохотном размере их масса на много порядков превышает массу звёзд. Материя и излучения, пересекающие горизонт событий, не могут вернуться обратно. И даже если чёрной дыры нет в непосредственной близости от Солнечной системы, это не значит, что мы в безопасности.

Астрофизики продемонстрировали первое фото черной дыры
© Ruptly
Такого на фото и видео еще не было: черная дыра во всей красе

Может ли чёрная дыра появиться на Земле или на Солнце? Что в таком случае произойдёт? Как чёрная дыра может уничтожить Землю, находясь на расстоянии миллионов световых лет? Может ли от чёрных дыр быть хоть какая-то польза? На эти и другие вопросы эксперт ответил в очередном эпизоде подкаста "Мы все умрём. Но это не точно".

Вы можете сами рассмотреть чёрную дыру, буквально на собственном столе! Изучить процесс её появления, узнать, как "эффект лапши" повлияет на космонавта, и даже заглянуть за горизонт событий. Всё это – в нашей AR-истории "Путешествие к центру чёрной дыры".

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Тема:
Подкасты РИА Новости (101)

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