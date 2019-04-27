Главный реаниматолог Москвы о "деле врачей", открытых реанимациях и "сливе"

Полностью должность Дениса Проценко звучит так: главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Департамента здравоохранения города Москвы, главный врач ГБУЗ Городская клиническая больница имени С.С. Юдина ДЗМ, заведующий кафедры анестезиологии и реаниматологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

© Sputnik / Miroslav Rotari Кошмарные дороги в Молдове мешают работе врачей скорой помощи

Он один из тех докторов-управленцев, который формирует совсем новые смыслы российской и столичной медицины. И доктора много что беспокоит.

Слушайте, почему московская "Скорая помощь" стала одной из лучших в мире, что должны выучить российские врачи, чтобы войти в мировую элиту, когда реаниматологи просят их не реанимировать, о конфликте морали и права в медицине, о законе "доброго самаритянина", противостоянии хирургов и анестезиологов и почему профессия медицинской сестры через десять лет войдет в топ самых престижных.

0:40 – о татуировках "не реанимировать"

1:50 – какие показатели эффективности у реаниматологов

7:50 – о мультидисциплинарных командах в больницах

13:20 – о российской реаниматологии в сравнении с мировой

16:30 – должен ли доктор брать благодарность от пациента и может ли это быть предметом уголовного преследования

© Sputnik / Павел Лисицын Пациенты и врачи будут сильно удивлены, когда увидят новую скорую помощь

19:40 – о проблеме открытых реанимаций

23:30 – спрашивают ли у родственников пациента разрешение на изъятие донорских органов

25:40 – как информация из реанимации утекает в СМИ и похоронные агентства и что с этим делать

28:45 – есть ли ситуации, когда можно дать пациенту спокойно уйти из жизни и можно ли сравнить отказ от реанимации с эвтаназией

31:15 – про дефибрилляторы в общественных местах и их вреде

36:10 – о "законе доброго самаритянина"

38:10 – насколько инновационна сегодняшняя реаниматология в Москве

40:50 – о трендах будущего и особой роли медсестры

43:25 – о выгорании, самоубийствах и смысле жизни реаниматолога.

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