14:55 27 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.92
  • USD17.89
  • RUB0.28
  • RON4.19
  • UAH0.67
Поиск
Как это по-русски
© Sputnik /

Аляповатый, хандра, каравай. Как “мАсковский” говор меняет русский язык

Подкасты
Получить короткую ссылку
Тема:
Подкасты РИА Новости (100)
32 0 0

Вся Россия дразнит москвичей за их акающий говор: “С Масквы, с пасада, с авашнова ряда”. А меж тем он стал основой литературного произношения и меняет облик русского языка.

Что случилось со словами “зобота”, “хондра” и “ростение”? И почему нас так тянет сказать “малако”?

Слушайте и говорите правильно!

Слушайте подкасты РИА Новости

Тема:
Подкасты РИА Новости (100)

По теме

Присесть и закончить. Что такое эсхрофемизм и зачем он нужен?
Кондопога, Балашиха, Колпашево: как правильно называются российские города


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

В Кишиневе прошел марш памяти в честь ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
В Кишиневе почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС - фото
Sputnik подвел итоги второго сезона Школы инновационной журналистики
Sputnik подвел итоги второго сезона Школы инновационной журналистики
Как приготовить пасхальные куличи
Как готовят куличи на Пасху

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться