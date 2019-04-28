Епископ Мефодий об уникальной методике лечения наркоманов и стигме

Сегодня православные центры помощи наркоманам в России работают по одной из эффективнейших систем. По словам ее создателя епископа Мефодия, она дает устойчивую ремиссию более 50%, при том, что средние показатели в мире – 10-20%. Он уверен, что употребляющих наркотики надо лечить любовью, а распространяющих – серьезно наказывать.

Координационный центр по противодействию наркомании Отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ создан в 2010 году. За девять лет через систему реабилитации прошли тысячи наркоманов, причем принимают их сюда независимо от вероисповедания. Им помогают не только побороть наркотическую зависимость, но и социально адаптироваться после реабилитации.

В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" руководитель Координационного центра по противодействию наркомании епископ Каменский и Камышловский Мефодий откровенно рассказывает о том, в чем секрет его системы, и что государство может сделать, чтобы преуспеть в борьбе с наркоманией. Также он объясняет, почему наркомания – это болезнь молодых, почему мы не умеем видеть наркоманов в обществе и что такое “Дом на полпути”. А затем рассказывает, можно ли выходить замуж за бывшего наркомана, как лечить наркоманию любовью и почему за распространение наркотиков нужно серьезно наказывать.

Спрашиваем епископа Мефодия "Как вы это делаете?!"

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