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Страх потерять работу из-за кризиса

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Тема:
Подкасты РИА Новости (104)
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"Кризисом" часто объясняют сокращение или неофициальное "выдавливание" с работы. Или вроде бы сотрудником довольны, но в офисе постоянные разговоры об "оптимизации". Или куда бы ни устроился, проходит полгода и у компании кризис. Неправильно выбираете работу или не так себя ведете? Как не бояться кризиса или использовать этот страх себе на пользу?

Как понять, что начальство решило вас "списать"? Как объясниться с руководителем, если не хотите покидать компанию даже в условиях кризиса? Как жить с постоянным ощущением кризиса в отрасли? И как определить, что вы проходите собеседование в нестабильной компании?

Вместе с экспертом портала HeadHunter Еленой Лондарь, психологом и коучем Сергеем Ключниковым и носителем страха – Марией, которая не раз переживала сокращение, разбираемся, на чьей стороне Трудовой кодекс, как справиться со страхом потерять работу из-за кризиса, и почему стабильность – это не всегда хорошо.

Эпизод подготовлен при поддержке портала "Headhunter".

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Тема:
Подкасты РИА Новости (104)


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