Страх потерять работу из-за кризиса

Как понять, что начальство решило вас "списать"? Как объясниться с руководителем, если не хотите покидать компанию даже в условиях кризиса? Как жить с постоянным ощущением кризиса в отрасли? И как определить, что вы проходите собеседование в нестабильной компании?
Вместе с экспертом портала HeadHunter Еленой Лондарь, психологом и коучем Сергеем Ключниковым и носителем страха – Марией, которая не раз переживала сокращение, разбираемся, на чьей стороне Трудовой кодекс, как справиться со страхом потерять работу из-за кризиса, и почему стабильность – это не всегда хорошо.
Эпизод подготовлен при поддержке портала "Headhunter".
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