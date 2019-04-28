Горел как Зимний. Кто поджег Собор Парижской Богоматери?

Представьте себе, что горит Эрмитаж или храм Василия Блаженного. Вот такой шок испытали французы, когда Нотр-Дам-де-Пари на их глазах превратился в пылающий факел. Пожар — потрясение Франции, ставшее последней каплей, причем не только для парижан. Вопли отчаяния и апокалиптические пророчества обсуждают Алексей Дубосарский и Яна Наумова.

Очевидцы рассказывают, что прямо на улицах люди падали на колени и начинали молиться или плакать. Парижане уже видели и теракты, и протесты с беспорядками, а теперь на их глазах начала рушиться история, и это их просто подкосило.

Пользователи соцсетей довольно быстро опустились с небес на землю и стали выяснять, кто виноват. Строители? Мигранты? Квазимодо? А может, карма?

Не обошлось и без шуток на грани богохульства, и без разжигания розни. А некоторые усмотрели в падении шпиля Собора Парижской богоматери предвестие краха всего Старого Света.

Арабы возмущены двойной моралью в отношении исторических памятников: где всемирная скорбь по поводу пожара в мечети Аль-Акса, случившегося в тот же день?

Китайцы вскричали, что настало время возмездия за разрушения от рук французов во время Опиумных войн.

А один американский историк даже увидел в огне Нотр-Дама отголоски пламени, уничтожившего российский Зимний дворец в 1837 году.

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