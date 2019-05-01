Просто космос: как спутники и дроны изменят танки и танковые сражения

В XXI веке танк существенно изменился. Теперь машина должна подавлять не только боевую силу противника, но и его радиоэлектронную технику связи и разведки. В вечный конфликт между снарядами и бронёй вмешивается третий — средства активной защиты. А люди при этом всё больше отстраняются от активного участия: вместо этого успех разведки и сражения всё больше зависит от бортовых компьютеров, беспилотных дронов и космических спутников.
Роль и устройство танков, подстраиваясь под современный стиль ведения войн, сегодня проходят радикальную переоценку. Какие они – танки будущего? Насколько близко мы подошли к их созданию?
Подкаст подготовлен совместно с разработчиками игры "World of Tanks" и при поддержке танкового радио wargaming.fm.
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