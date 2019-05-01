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Родовой код. Как и для чего в России появилась фамилия

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Фамилия - это код, паспорт и документ, данный с рождения.

Когда-то по фамилии можно было узнать большинство "персональных данных" или даже судьбу человека. А вы знаете историю своей фамилии?

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Тема:
Подкасты РИА Новости (108)


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