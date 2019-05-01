Родовой код. Как и для чего в России появилась фамилия

Когда-то по фамилии можно было узнать большинство "персональных данных" или даже судьбу человека. А вы знаете историю своей фамилии?
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Фамилия - это код, паспорт и документ, данный с рождения.
Когда-то по фамилии можно было узнать большинство "персональных данных" или даже судьбу человека. А вы знаете историю своей фамилии?
Слушайте и говорите правильно!
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В северных районах республики неожиданно выпал град размером с куриное яйцо.
Жителям административно-территориального образования "Гагауз-Ери" скоро придётся выбирать башкана.
Массовое шествие и митинг в честь Международного дня солидарности трудящихся, который отмечается 1 мая, прошли в среду в Кишиневе.
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