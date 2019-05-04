Страх сделать неправильный выбор

Как лучше выбирать? Как не бояться выбора? Как понять, что вы приняли верное решение и почему любой выбор – правильный?
Вместе с психологом и гипнотерапевтом Вячеславом Смирновым, антропологом и старшим научным сотрудником РАНХиГС Александрой Архиповой и носителем страха – копирайтером Марией Любимцевой, разбираемся, почему нам бывает так тяжело принимать решения, зачем люди гадают на судьбу и как научится не бояться выбирать.
01:25 – почему нам так тяжело выбирать
05:00 – три типа выбора
13:50 – почему мы перекладываем ответственность за принятие решений на судьбу
18:00 – как быть, если понял, что выбрал неправильно
21:30 – почему ситуация выбора – это подарок эволюции
23:00 – как правильно выбирать
28:00 – причем здесь неуверенность в себе
30:00 – в какие моменты стоит отложить принятие важных решений
33:27 – можно ли прожить жизнь, не делая выбор
34:00 – как от общества к обществу меняется культура выбора.
Слушайте и бойтесь правильно!
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