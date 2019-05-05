Зачем Володька сбрил усы? Бриллиантовые фразы "Бриллиантовой руки"

Слушайте и говорите правильно!
Слушайте подкасты РИА Новости
"Черт побери!" Эти два слова изменили жизнь Семена Горбункова, героя фильма “Бриллиантовая рука”. 50 лет назад, 28 апреля 1969 года, когда фильм вышел на экраны, режиссер Леонид Гайдай не просто подарил нам прекрасную комедию. Он дал нам особенный язык, в котором одним словом или фразой можно рассказать целую историю.
Слушайте и говорите правильно!
Слушайте подкасты РИА Новости
В этом году фестиваль Hederlez Gagauziyada 2019 проводится на конеферме в Чадыр-Лунге, в празднике участвуют башкан Гагаузии и иностранные дипломаты.
На пиджаке ветерана ВОВ Григория Дмитриевича Ильченко почти нет свободного места для новых наград. Самая дорогая сердцу – медаль Жукова. Григорий Ильченко служил под командованием талантливого военачальника – на первом Белорусском фронте.
После укуса клеща люди часто не обращаются в больницу или приходят за помощью уже после того, как инфекция поразила организм.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik