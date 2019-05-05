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Зачем Володька сбрил усы? Бриллиантовые фразы "Бриллиантовой руки"

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Тема:
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"Черт побери!" Эти два слова изменили жизнь Семена Горбункова, героя фильма “Бриллиантовая рука”. 50 лет назад, 28 апреля 1969 года, когда фильм вышел на экраны, режиссер Леонид Гайдай не просто подарил нам прекрасную комедию. Он дал нам особенный язык, в котором одним словом или фразой можно рассказать целую историю.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (111)


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