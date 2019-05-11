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Мы все умрем. Но это не точно
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Мы все умрём. Истощение запасов пресной воды на Земле

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Тема:
Подкасты РИА Новости (113)
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Недавно суд запретил строить завод по розливу воды на берегу Байкала – озера, в котором содержится 20% всей пресной воды на планете. В последнее время его уровень постоянно колеблется из-за небрежного использования водных ресурсов. Эта проблема существует не только в России. Что, если через пару десятилетий мы рискуем остаться без питьевой воды?

С каждым годом человечеству требуется все больше пресной воды. Из-за постоянно растущего населения сельское хозяйство, энергетика, промышленность и пищевое производство становятся настолько водоемкими отраслями, что вскоре это может закончиться глобальным кризисом.
Недостаток этого ресурса есть не только в странах Африки и Азии, но даже в России. Хотя сложно представить еще одну такую страну, в которой было бы столь много рек, из которых можно брать пресную воду. Неужели скоро запасы воды и в нашей стране подойдут к концу?
Как же замедлить ее исчезновение? Что делают ученые, чтобы через тридцать лет мы не думали, куда тратить воду – на промышленность или чтобы утолить жажду? Возможны ли войны за этот ресурс? На эти и другие вопросы эксперты ответили в очередном эпизоде подкаста "Мы все умрем. Но это не точно".

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Тема:
Подкасты РИА Новости (113)


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