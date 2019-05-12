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Легендарные танковые асы - Лавриненко, Оськин, Бурда

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Тема:
Подкасты РИА Новости (116)
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На сегодняшний день в список имен советских танковых асов включены 184 героя. Среди них старший лейтенант Дмитрий Лавриненко, полковники Александр Бурда и Александр Оськин.

В наградном листе Дмитрия Лавриненко написано: "…в боях товарищ Лавриненко проявил инициативу, смелость и находчивость, наносил врагу ощутительные удары". А в листе Александра Бурды есть строчка: "…бригада под командованием товарища Бурды отразила многочисленные атаки крупных сил танков и пехоты противника". Александр Оськин был представлен к званию Героя Советского Союза со словами: "…показал себя дерзким, бесстрашным офицером".

Что же скрывается за этими короткими строчками? Какие судьбы и великие подвиги?

Подкаст подготовлен совместно с разработчиками игры "World of Tanks" и при поддержке танкового радио wargaming.fm.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА Новости (116)

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