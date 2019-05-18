Великие танковые конструкторы. Кто на самом деле придумал танк Т-34

Советский средний танк Т-34 безоговорочно признан шедевром мирового танкостроения. Во многом именно он повлиял на исход Великой Отечественной войны. Но есть одна неясность.

До сих пор доподлинно неизвестно, кого из советских конструкторов можно называть главным создателем великой "тридцать четверки".

Официально им считают Михаила Кошкина, однако его опорой в технических вопросах был Александр Морозов — гений без высшего образования. Вместе с ними работал талантливый мастер Николай Кучеренко.

Тем не менее, вокруг танка Т-34 до сих пор существует много конспирологических теорий. В том числе, предположение, что чертежи легендарного танка оказались у Кошкина случайно. Так кому же на самом деле принадлежала идея создания чудо-танка и что стоит за этой неясностью?

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