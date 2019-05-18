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Мы все умрем. Но это не точно
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Мы все умрём. Отравление пестицидами

Подкасты
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Тема:
Подкасты РИА Новости (118)
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Нидерландские ученые исследовали почву в 11 европейских государствах и нашли остатки химикатов в 80% образцах земли. В середине апреля полпред президента в Южном федеральном округе РФ признал, что количество пестицидов в дельте Волги и на Северном Каспии превысило безопасную для человека норму. Чем это все может обернуться для человечества?

Пестициды — это химические вещества, которые используют для борьбы с насекомыми, грызунами, сорняками, паразитами и возбудителями болезней растений. Мировой рынок химикатов, применяемых в сельском хозяйстве, постоянно растет: только за 2018 год рост продаж составил от 5 до 15%.

Вроде бы пестициды тщательно тестируются перед тем, как попасть на прилавки. Но ученые признают, что с производства ежегодно снимают десятки средств — они просто-напросто перестают соответствовать нормам безопасности. К тому же, многие агропромышленные хозяйства, как и простые фермеры, применяют химикаты бесконтрольно. Они накапливаются в почве, загрязняют воду и, следовательно, не только фрукты, овощи, зерновые, но и рыбу. Как это может отразиться на здоровье человека, и стоит ли нам всерьез опасаться экологической катастрофы? На эти и другие вопросы эксперт ответил в очередном эпизоде подкаста "Мы все умрём. Но это не точно".

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Тема:
Подкасты РИА Новости (118)


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