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"Я посетил больше 20 стран!" Почему мы так фанатеем от путешествий?

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Тема:
Подкасты РИА Новости (121)
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Отметил на картах все страны и города, в которых был. Подписался на все сейл-рассылки билетов. Завел в инстраграме отдельный аккаунт для фоточек из путешествий. Не зачекинился – не уехал. Что за мода на обязательные путешествия при первой возможности?

"Люди отправляются путешествовать по двум причинам: потому, что хотят что-то отыскать, или потому, что хотят от чего-то убежать", - объясняет нам Люси Кларк в книге "Виновато море". Чего же так не хватает человеку, что он стремится быть где-то ещё, кроме здесь и сейчас?

Возможно, это компенсация дефицита эмоций и впечатлений, и мы ищем их за пределами привычных улиц и стен? Может, классический ФОМО и мы завидуем друзьям, у которых соцсети пестрят картинками и чекинами из экзотических мест? Может быть невроз, который проявляется в "охоте к перемене мест" или просто глубокое одиночество?

Обсуждали, спорили и делились мнениями Маша, Лина и Игорь. Консультировал психотерапевт, автор и ведущий Медиажурнала "Психотерапия в России" Кирилл Шарков.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (121)

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