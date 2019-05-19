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Страх, что нас заменят роботы

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Тема:
Подкасты РИА Новости (123)
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Однажды вы проснетесь в мире, которым правят машины и алгоритмы. В высшей иерархии не будет места для человека. И вакансий тоже. Страшно? Крупные компании все чаще оптимизируют штат, заменяя живых сотрудников роботами и алгоритмами. Лишимся ли мы рабочих мест из-за роботизации и какую профессию нужно освоить, чтобы быть востребованным в будущем?

Действительно ли роботы угрожают нам безработицей? Как роботизация влияет на появление новых рабочих мест? Какие профессии исчезнут в первую очередь, а в каких отраслях машины уже заменили человека?

Вместе с Еленой Лондарь, экспертом портала HeadHunter, Игорем Никитиным, генеральным директором и сооснователем "Корпорации роботов" и носителем страха – Вадимом Минкиным, который считает, что в будущем ему придется побороться с алгоритмами за возможность поработать, разбираем важные мифы о роботизации и рассказываем, почему роботы – наши помощники, а не враги, и почему не стоит противиться промышленной революции.

Эпизод подготовлен при поддержке портала "Headhunter".

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Тема:
Подкасты РИА Новости (123)

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Теги:
роботы


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