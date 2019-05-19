Ираида Ивановская: "Почему они умерли в День Победы?!"

"Только начало светать, тишина, вдруг такой крик "немцев нет!". Они исчезли, как корова языком слизала. Я так и не поняла, когда они удрали — то ли ночью, то ли с вечера. Мы же были закрыты на засовы. Но кто-то вылез и начал остальных освобождать. Мы выскакиваем, а немцев нет, все кричат "быстрей на кухню", они же даже продукты оставили. И вот представляете: идут танки, пехота идет, а мы ищем где-бы что поесть. Как сейчас помню, мне булка хлеба досталась".
Послушайте, каким радостным и тяжелым было 9 мая 1945 года.
Это воспоминание — часть проекта "Май 1945-го", который включает выставку фотографий, сделанных в мае 1945 года, и озвученных воспоминаний очевидцев. Людей, которые прошли войну и встретили День Победы в тылу и на фронте, в полевом госпитале, в окопе, в лагере смерти.
Воспоминания читала Яна Чурикова
Диктор - Алексей Тимофеев
Монтаж - Дмитрия Палухина
Совместный проект МИА "Россия сегодня" и медиагруппы "Красный квадрат"
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