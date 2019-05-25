ЗвОнит, ихний и ложить. Бесит!

Но кто-то продолжает коверкать слова, не задумываясь о душевном спокойствии окружающих. Отчасти их можно простить, ведь все эти слова существовали раньше. Правда, в каком контексте?
Слушайте и говорите правильно.
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Не звОнит, а звонИт! Не ихний, а их! Не ложить, а класть! Режет слух! Казалось бы, в 21 веке делать такие ошибки стыдно.
Но кто-то продолжает коверкать слова, не задумываясь о душевном спокойствии окружающих. Отчасти их можно простить, ведь все эти слова существовали раньше. Правда, в каком контексте?
Слушайте и говорите правильно.
Слушайте подкасты РИА Новости.
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