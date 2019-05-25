Страх незаметно для себя стать алкоголиком

После работы – бутылочка холодного пива или бокал хорошего вина. Потому что стресс. Вечером в пятницу – ужин с друзьями. На выходных – пикник, шашлыки, в гости к родителям. И вроде выпиваешь по чуть-чуть, но трезвых дней почти нет. Это уже алкоголизм? Или ещё нет? Как понять, что постепенно спиваешься? Или всё ещё не так страшно...

Что стоит за страхом незаметно для себя стать алкоголиком? Существует ли "безопасная" норма употребления спиртных напитков? На самом ли деле алкоголизм передается детям от родителей? По каким признакам понять, что до зависимости осталась пара бокалов?

© Sputnik / Mikhail Fomichev Бутылка в день или путевка в деградацию: чем опасен пивной алкоголизм

Вместе с ведущим научным сотрудником Московского научного центра наркологии Алексеем Надеждиным, психологом Станиславом Савинковым и носителем страха – баристой Мартой разбираемся, насколько полезен этот страх и почему некоторым людям лучше навсегда отказаться от спиртных напитков.

02:22 – что стоит за страхом стать алкоголиком

03:57 – правда ли, что алкоголизм передается генетически

05:10 – что влияет на появление алкоголизма

08:40 – почему алкоголь – не лучший способ снять напряжение

10:52 – как понять, что постепенно спиваешься

12:50 – об оправданиях алкоголиков

14:42 – о народах, которые плохо переносят алкоголь

17:50 – о социальных факторах, которые повышают риски алкоголизма

19:15 – есть ли в обществе тренд к трезвости

21:10 – сколько и как пить цивилизованно

24:20 – нужно ли прививать детям страх алкоголизма.

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