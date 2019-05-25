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Мы все умрем. Но это не точно
© Sputnik /

Мы все умрём. Вымирание животных и растений

Подкасты
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Тема:
Подкасты РИА Новости (128)
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Миллион видов животных и растений оказались под угрозой вымирания из-за человека, сообщает ООН. Численность многих видов сократилась. Австралийские биологи выяснили: пчелы исчезают в восемь раз быстрее млекопитающих, птиц и рептилий. Причины – применение химикатов, изменение климата. Сможем ли мы сохранить биологическое разнообразие и выжить сами?

Исследования ученых разных дисциплин и из разных стран показывают, что сегодня биологические виды исчезают быстрее, чем когда-либо. В последние 50 лет из-за роста населения воздействие на окружающую среду стало критически бесконтрольным. Сельское хозяйство, добывающая и обрабатывающая промышленности необходимы человечеству, потому что делают нашу жизнь комфортной.

В то же время для развития многих отраслей народного хозяйства вырубают леса и осушают болота. Это разрушает природные экосистемы и приводит к загрязнению атмосферы, мирового океана и глобальному потеплению. Мы собственными руками уничтожаем среду обитания животных и растений.

Остров в океане
© Sputnik / Антон Денисов
Первая жертва глобального потепления: она жила в Австралии

Сегодня три четверти всей земли покрыто бетоном, превращено в поля, пастбища и водохранилища. Почвы из-за интенсивного использования обеднели, и приносят на 23% меньше урожая, чем несколько десятилетий назад. Человек уже сейчас задействует в своей хозяйственной деятельности 97% мирового океана.

Что произойдет в ближайшие десятилетия, если не принять срочные меры по сохранению естественных экосистем? Можно ли приостановить процессы, которые уничтожают природу, или хотя бы найти им альтернативу?

На эти и другие вопросы эксперты ответили в очередном эпизоде подкаста "Мы все умрём. Но это не точно".

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА Новости (128)

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