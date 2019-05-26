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Истории.doc
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Томаш Радиль. Я пережил Освенцим

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Тема:
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Cоветские войска освободили концентрационный лагерь Освенцим 27 января 1945 года. По разным данным, за годы войны в лагере погибло от 1 миллиона 400 тысяч человек до 4 миллионов.

Освенцим был крупнейшим концентрационным лагерем нацистской Германии. День, когда в него вошли советские солдаты, стал днём памяти жертв Холокоста.

Диана фон Фюрстенберг
© AP Photo / John Minchillo
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Послушайте, каким этот день был для Томаша Радиля. Человека, выжившего в Освенциме.

Это воспоминание - часть проекта "Май 1945-го", который включает выставку фотографий, сделанных в последние дни ВОВ, и озвученных воспоминаний очевидцев.

Это люди, которые прошли войну и встретили долгожданный День Победы в тылу и на фронте, в полевом госпитале, в окопе, в нацистском лагере смерти.

Воспоминания читал  Егор Бероев
Диктор                      Алексей Тимофеев
Монтаж                     Дмитрия Палухина

Совместный проект МИА "Россия сегодня" и медиагруппы "Красный квадрат".

Слушайте подкасты РИА Новости

Тема:
Подкасты РИА Новости (128)

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