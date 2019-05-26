Томаш Радиль. Я пережил Освенцим

Освенцим был крупнейшим концентрационным лагерем нацистской Германии. День, когда в него вошли советские солдаты, стал днём памяти жертв Холокоста.
Послушайте, каким этот день был для Томаша Радиля. Человека, выжившего в Освенциме.
Это воспоминание - часть проекта "Май 1945-го", который включает выставку фотографий, сделанных в последние дни ВОВ, и озвученных воспоминаний очевидцев.
Это люди, которые прошли войну и встретили долгожданный День Победы в тылу и на фронте, в полевом госпитале, в окопе, в нацистском лагере смерти.
Воспоминания читал Егор Бероев
Диктор Алексей Тимофеев
Монтаж Дмитрия Палухина
Совместный проект МИА "Россия сегодня" и медиагруппы "Красный квадрат".
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