Томаш Радиль. Я пережил Освенцим

Cоветские войска освободили концентрационный лагерь Освенцим 27 января 1945 года. По разным данным, за годы войны в лагере погибло от 1 миллиона 400 тысяч человек до 4 миллионов.

Освенцим был крупнейшим концентрационным лагерем нацистской Германии. День, когда в него вошли советские солдаты, стал днём памяти жертв Холокоста.

© AP Photo / John Minchillo У легенды мирового дизайна одежды - кишиневские корни

Послушайте, каким этот день был для Томаша Радиля. Человека, выжившего в Освенциме.

Это воспоминание - часть проекта "Май 1945-го", который включает выставку фотографий, сделанных в последние дни ВОВ, и озвученных воспоминаний очевидцев.

Это люди, которые прошли войну и встретили долгожданный День Победы в тылу и на фронте, в полевом госпитале, в окопе, в нацистском лагере смерти.

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Совместный проект МИА "Россия сегодня" и медиагруппы "Красный квадрат".

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