Прорывные советские танки, которые изменили ход войны

Исход многих известных танковых сражений во время Великой отечественной был предопределен не только опытностью армий, удачным расположением войск или банальной удачей.
Технологии, которые на шаг опережают вражеские, инновации в танкостроении, разработанные и внедренные за самые короткие сроки, смелая инженерная мысль, конструкторские эксперименты и серийное производство. Все это порой становилось определяющим фактором побед… а иногда поражений.
Подкаст подготовлен совместно с разработчиками игры "World of Tanks" и при поддержке танкового радио wargaming.fm.
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