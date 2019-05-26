Прорывные советские танки, которые изменили ход войны

Танковый бой под Расейняем, оборона станции Поныри, прорыв под Богушевском и Сандомирский плацдарм. Как отечественные танковые новинки использовались в ходе крупнейших или важнейших боев, захваченные вражеские танки двигали вперед инженерную мысль, сражения становились главной площадкой для испытаний, а некоторые меняли ход войны.

Исход многих известных танковых сражений во время Великой отечественной был предопределен не только опытностью армий, удачным расположением войск или банальной удачей.

Технологии, которые на шаг опережают вражеские, инновации в танкостроении, разработанные и внедренные за самые короткие сроки, смелая инженерная мысль, конструкторские эксперименты и серийное производство. Все это порой становилось определяющим фактором побед… а иногда поражений.

Подкаст подготовлен совместно с разработчиками игры "World of Tanks" и при поддержке танкового радио wargaming.fm.

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