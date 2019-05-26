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Прорывные советские танки, которые изменили ход войны

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Тема:
Подкасты РИА Новости (129)
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Танковый бой под Расейняем, оборона станции Поныри, прорыв под Богушевском и Сандомирский плацдарм. Как отечественные танковые новинки использовались в ходе крупнейших или важнейших боев, захваченные вражеские танки двигали вперед инженерную мысль, сражения становились главной площадкой для испытаний, а некоторые меняли ход войны.

Исход многих известных танковых сражений во время Великой отечественной был предопределен не только опытностью армий, удачным расположением войск или банальной удачей.

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Технологии, которые на шаг опережают вражеские, инновации в танкостроении, разработанные и внедренные за самые короткие сроки, смелая инженерная мысль, конструкторские эксперименты и серийное производство. Все это порой становилось определяющим фактором побед… а иногда поражений.

Подкаст подготовлен совместно с разработчиками игры "World of Tanks" и при поддержке танкового радио wargaming.fm.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА Новости (129)

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