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Страх показаться глупым

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Тема:
Подкасты РИА Новости (133)
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Кажется, что все обсуждают каждое ваше действие: провалился на переговорах, неудачно пошутил. Вы прокручиваете в голове утренний диалог в лифте и страдаете, что вас не так поняли.

Слишком громко воскликнули в полной тишине. Перепутали двух художников… Ощущение, что в каждый момент вы можете публично опозориться, не дает жить спокойно. 

Аэропорт.
CC0 / Pixabay / JESHOOTScom
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Страх показаться глупым – социальный страх. Он проявляется лишь в обществе других людей, которые, по нашему мнению, в любой момент готовы нас обсудить и осудить. Получается какой-то парадокс, ведь если покопаться, почти все боятся быть "не такими, как все" и выглядеть глупо.

Почему же нам так важно мнение других людей, ведь по существу оно ни на что существенно не влияет? Как преодолеть смущение и научится смеяться над собой? Почему мы постоянно мучаем себя мыслями, что были где-то недостаточно хороши и можно было сделать ещё лучше? А, может, этот страх – ключ и стимул к саморазвитию?

Вместе с психологом Станиславом Савинковым, участником шоу "Открытый микрофон" на ТНТ Максимом Матиенко, который любит шутить над собой, и носителем страха – менеджером Анастасией Клышевой, разбираемся, как разрешить себе глупости и не думать о том, что скажут другие.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (133)


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