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Мы все умрем. Но это не точно
© Sputnik /

Мы все умрём. Глобальная депрессия

Подкасты
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Тема:
Подкасты РИА Новости (134)
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В России будет создан Национальный план по борьбе с психическими заболеваниями, в том числе с депрессией. Она уже вышла на первое место среди причин неявки на работу и на второе — среди болезней, приводящих к нетрудоспособности.

Утрата интереса к жизни может испортить существование всего человечества. Что случится, если каждый заболеет депрессией?

По прогнозам ВОЗ, к 2020 году депрессия выйдет на первое место в мире среди всех диагнозов, обогнав инфекционные и сердечно-сосудистые болезни. С тоской, чувством безысходности, постоянной слабостью и ощущением собственной никчемности справляются далеко не все – ежегодно 480 тысяч человек из-за депрессии совершают суицид. 

Работа вирусологической лаборатории.
© Sputnik / Сергей Венявский
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Людям, страдающим депрессией, живется нелегко — не только из-за собственных гнетущих мыслей, но и из-за отношения общества к проблеме. Миф о том, что депрессия - вовсе не болезнь, а недостаток мотивации и лень, жив до сих пор. Из-за этого государства лишь недавно обратили внимание на охрану психического здоровья граждан.

Триггерами к началу депрессии могут стать и бедность, и большие деньги, и безработица, и чрезмерные интеллектуальные и физические нагрузки. Даже спокойное размеренное существование не всегда гарантирует счастливую жизнь.

К чему может привести рост уровня психических расстройств в мировом масштабе? Можем ли мы что-то предпринять, чтобы не скатиться в глобальную депрессию? На эти и другие вопросы ответили эксперты в новом эпизоде подкаста "Мы все умрём. Но это не точно".

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Тема:
Подкасты РИА Новости (134)

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