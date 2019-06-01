Агент Мельников и сурмамы: как устроен рынок суррогатных матерей в России

Рынок суррогатного материнства в России остается одним из самых скандальных, юридически зыбких и непубличных. В мире тоже нет единой позиции. Мы поговорили с одним из крупнейших игроков в отечественном сегменте. И с сурмамами – женщинами, которые зарабатывают на жизнь, вынашивая чужих (?) детей.

В одних странах суррогатное материнство приравнивают к торговле детьми и запрещают, в других развивают коммерческие и социальные программы. В России без особого шума этот рынок сформировался. По оценкам экспертов, количество рожденных суррогатными матерями и переданных родителям-заказчикам детей в России приблизилось к двум тысячам в год.

В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" эксперт в области суррогатного материнства Владислав Мельников откровенно рассказывает о том, как устроен это рынок, кто и кому платит, сколько получает за роды суррогатная мама и почему ей может стать только женщина, у которой уже есть ребенок, а также сколько стоит "заказать ребенка". И объясняет, почему половина родителей-заказчиков не хочет встречаться с суррогатной мамой, чью сторону принимают суды, если сурмама не хочет отдавать ребенка, и по каким причинам заказчикам суррогатных родов могут отказать.

А женщины, у которых был опыт суррогатного материнства, анонимно рассказывают о том, что они испытали, узнав, что беременны, интересна ли им дальнейшая судьба ребенка и забрали бы они новорожденного, если родители-заказчики захотели бы от него отказаться.

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