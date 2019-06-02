Юрий Никулин: "Война позади, а мы живы! Живы!!!"

Юрия Никулина призвали в армию в 1939 году, когда ему не исполнилось и 18 лет. Из-за высокого роста он не попал в бронетанковые войска, о которых мечтал, но был записан в не менее престижные части — артиллерию.

Его батальон разметили на границе с Финляндией, недалеко от Ленинграда. Страшный голод и отчаянную борьбу за блокадный город артист вспоминал потом всю жизнь.

Послушайте, каким Юрию Никулину запомнился День Победы.

Это воспоминание - часть проекта "Май 1945-го", который включает выставку фотографий, сделанных в мае 1945 года, и озвученных воспоминаний очевидцев. Людей, которые прошли войну и встретили День Победы в тылу и на фронте, в полевом госпитале, в окопе, в лагере смерти.

Воспоминания читал Егор Бероев;

Диктор - Алексей Тимофеев;

Монтаж Дмитрия Палухина.

Совместный проект МИА "Россия сегодня" и медиагруппы "Красный квадрат".