Юрий Никулин: "Война позади, а мы живы! Живы!!!"

Его батальон разметили на границе с Финляндией, недалеко от Ленинграда. Страшный голод и отчаянную борьбу за блокадный город артист вспоминал потом всю жизнь.
Послушайте, каким Юрию Никулину запомнился День Победы.
Это воспоминание - часть проекта "Май 1945-го", который включает выставку фотографий, сделанных в мае 1945 года, и озвученных воспоминаний очевидцев. Людей, которые прошли войну и встретили День Победы в тылу и на фронте, в полевом госпитале, в окопе, в лагере смерти.
Воспоминания читал Егор Бероев;
Диктор - Алексей Тимофеев;
Монтаж Дмитрия Палухина.
Совместный проект МИА "Россия сегодня" и медиагруппы "Красный квадрат".