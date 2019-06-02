Свободные и подвижные. Как запомнить коварные русские ударения

Выучив четверостишие “Фено́мен звони́т по среда́м, Приня́в догово́р по года́м, Он о́тдал экспе́ртам эско́рта Хода́тайство аэропо́рта”, вы избежите ошибок в постановке ударений сразу в 11 "сложных" словах. Что делать с остальными? Запомнить и другие стихи, где ударение в сложных словах стоит правильно ритмически.