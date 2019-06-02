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Свободные и подвижные. Как запомнить коварные русские ударения

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Тема:
Подкасты РИА Новости (138)
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Выучив четверостишие “Фено́мен звони́т по среда́м, Приня́в догово́р по года́м, Он о́тдал экспе́ртам эско́рта Хода́тайство аэропо́рта”, вы избежите ошибок в постановке ударений сразу в 11 "сложных" словах. Что делать с остальными? Запомнить и другие стихи, где ударение в сложных словах стоит правильно ритмически.

Слушайте и говорите правильно.

Слушайте подкасты РИА Новости.

 

Тема:
Подкасты РИА Новости (138)


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