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Гиганты на гусеницах. Проекты огромных танков Первой и Второй мировой

Подкасты
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Тема:
Подкасты РИА Новости (139)
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В начале XX века, когда половина мира только выходила из аграрной эпохи, в самых технически развитых странах рождались проекты боевых машин, которые могли в одиночку раскатать (буквально!) армию небольшой страны. Этих чудищ и танками-то сложно назвать – настолько они были огромные, мощные и разрушительные.

Мальчики играют в машинки. Чем мальчики старше, тем машинки больше. А когда большие мальчики – главы государств, их любимые машинки не просто огромны, но еще и увешаны всеми возможными и невозможными пушками.

Именно такие проекты танков спонсировали правители в начале ХХ века. Детищем дерзких инженерных опытов и щедрого государственного спонсирования стали Царь-Танк Лебеденко, два немецких Ландкрейцера и "минный каток" Шерман Т-10. Если бы эти махины вышли на поле боя, они могли бы переломить ход войны.

Почему же эти огромные танки так и не выступали на полях сражений? Какие конструкционные, экономические и политические причины предотвратили участие гигантов на гусеницах в боях?

Подкаст подготовлен совместно с разработчиками игры "World of Tanks" и при поддержке танкового радио wargaming.fm.

Тема:
Подкасты РИА Новости (139)


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