Гиганты на гусеницах. Проекты огромных танков Первой и Второй мировой

Мальчики играют в машинки. Чем мальчики старше, тем машинки больше. А когда большие мальчики – главы государств, их любимые машинки не просто огромны, но еще и увешаны всеми возможными и невозможными пушками.
Именно такие проекты танков спонсировали правители в начале ХХ века. Детищем дерзких инженерных опытов и щедрого государственного спонсирования стали Царь-Танк Лебеденко, два немецких Ландкрейцера и "минный каток" Шерман Т-10. Если бы эти махины вышли на поле боя, они могли бы переломить ход войны.
Почему же эти огромные танки так и не выступали на полях сражений? Какие конструкционные, экономические и политические причины предотвратили участие гигантов на гусеницах в боях?
Подкаст подготовлен совместно с разработчиками игры "World of Tanks" и при поддержке танкового радио wargaming.fm.