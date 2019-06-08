Мы все умрём. Глобальный демографический кризис

По прогнозам ООН, к 2050 году численность населения Земли достигнет 10 млрд. человек. То есть за 30 лет количество людей, проживающих на планете, увеличится чуть больше чем на 2 млрд.

По мнению экономистов, демографов и социологов, глобальный демографический кризис выражается в том, что в развитых государствах население сокращается. А в развивающихся, наоборот, растет. К 2030 году численность азиатского населения будет составлять почти 5 млрд, а африканского – около 2 млрд. Уже сегодня страны третьего мира страдают от голода и нехватки ресурсов. А через 30 лет это может повлечь за собой массовую миграцию, которая, вероятно, примет катастрофические масштабы.

Почему в одних регионах рождаемость растет, а в других, наоборот, сокращается? С какими вызовами, связанными с неравномерностью развития стран, придется столкнуться человечеству? И какие действия надо предпринять, чтобы предотвратить глобальный демографический кризис? На эти и другие вопросы эксперты ответили в новом эпизоде подкаста "Мы все умрём. Но это не точно".

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