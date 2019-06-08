Тавтология и плеоназм. Зачем молодой девушке свободная вакансия?

Наша речь изобилует плеоназмами и тавтологиями, которые раньше считались ошибкой, а теперь становятся нормой произношения. Почему так?

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