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Тавтология и плеоназм. Зачем молодой девушке свободная вакансия?

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Тема:
Подкасты РИА Новости (143)
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Бежать бегом, улыбаться широкой улыбкой, заплатить зарплату, случился случай, маленькие мелочи, истинная правда, неприятный инцидент, экспонат выставки, памятный сувенир, сервис обслуживания...

Наша речь изобилует плеоназмами и тавтологиями, которые раньше считались ошибкой, а теперь становятся нормой произношения. Почему так?

Слушайте и говорите правильно!
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Тема:
Подкасты РИА Новости (143)


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