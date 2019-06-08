Тавтология и плеоназм. Зачем молодой девушке свободная вакансия?

Наша речь изобилует плеоназмами и тавтологиями, которые раньше считались ошибкой, а теперь становятся нормой произношения. Почему так?
Слушайте и говорите правильно!
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Бежать бегом, улыбаться широкой улыбкой, заплатить зарплату, случился случай, маленькие мелочи, истинная правда, неприятный инцидент, экспонат выставки, памятный сувенир, сервис обслуживания...
Наша речь изобилует плеоназмами и тавтологиями, которые раньше считались ошибкой, а теперь становятся нормой произношения. Почему так?
Слушайте и говорите правильно!
Слушайте подкасты РИА Новости
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