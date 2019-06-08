"Я твоего мнения не спрашивал!" Почему мы так остро воспринимаем критику?

Почему мы так остро реагируем, когда нас кто-то критикует? Как отличить реальное желание поддержать и принести пользу от троллинга и самоутверждения? А всегда ли мы сами критикуем конструктивно и не обидно? Как делать замечания так, чтобы человек принял их и не расстроился?
Обсуждали, спорили и делились мнениями Маша, Лина и Игорь. Консультировали специалист портала hh.ru Елена Лондарь и психотерапевт и клинический психолог Мария Разлогова.
Эпизод подготовлен при поддержке портала "Headhunter".
Слушайте подкасты РИА Новости