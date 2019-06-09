Как вы это делаете: Полина Колозариди о том, что такое интернет на самом деле

Каждую секунду к 4,39 миллиардам пользователей интернета прибавляется еще 11. И каждый увеличивает количество информации, которую хранит сеть. Так, совсем рядом с нами расширяется и развивается другая реальность - интернет. Какой след мы оставляем в этом пространстве? Кто собирает и хранит эти следы? И чем опасна всемирная паутина?

В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" интернет-исследователь Полина Колозариди откровенно рассказывает о том, что такое интернет глобальный, а что – локальный, почему люди делают так много селфи, как манипулируют благодаря интернету, кто такие “сибмамы” и что такое “закон о забвении”. А также объясняет, почему интернет – это больше не то место, где можно найти всё, что угодно, и насколько человек похож на себя в соцсетях.

Спрашиваем Полину Колозариди "Как вы это делаете?!" и узнаём:

3:10 – что интернет на самом деле знает о нас

6:10 – о зависимости между регионом проживания человека и его поведением в интернете

11:20 – чем отличается сегодняшний пользователь соцсетей от пользователя 10-летней давности

13:10 – почему “селфи – это творчество, протест или жест”

17:00 – интернет помогает отношениям или вредит им

21:40 – кто манипулирует нами в мессенджерах

24:25 – о родительских форумах

30:00 – о травле в интернете

34:00 – как изучают интернет

37:55 – в чём будущее интернета

39:40 – что упускает человек, не зарегистрированный ни в одной соцсети

44:00 – станет ли возможность ограничить информацию о себе в интернете отдельной услугой

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